(Teleborsa) -. È quanto ha assicurato, oggi,. "Nella– ha aggiunto il Vicepremier, commentando, su Facebook, ilin cui si annunciava l'– prevediamo dial di sotto della quale non si può scendere. In sostanza, contratti da 3 o 4 euro l'ora come se ne vedono oggi non saranno più consentiti, perché 3 o 4 euro l'ora non è lavoro, è schiavitù"."Stiamo ultimando i lavori sulla nostra proposta di legge sul salario minimo orario, in discussione al Senato. Si tratta di una misura di civiltà che" fanno sapere dal M5s, definendo tale provvedimento "il terzo pilastro della politica sociale" attuata dal Movimento dopo "il Decreto dignità e il Reddito di cittadinanza"."Il Governo vuole fissare per legge il salario minimo in modo da aiutare i lavoratori più deboli. Ma l'effetto potrebbe essere esattamente opposto perché,. Un'azienda che dovesse rispettare solo il salario minimo, che il Governo vuole fissare a nove euro lordi l'ora, non avrebbe più nessun interesse a fare contrattazione su altri temi", ha affermato Stirpe. Secondo il Vicepresidente di ConfindustriaE far saltare il sistema dei contratti farebbe saltare anche queste tutele". Per Stirpea partire dai minimi contrattuali previsti nei comparti da un contratto nazionale. Naturalmente considerando quelli sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative e, quindi, tagliando fuori i contratti pirata".Altrimenti il rischio di svuotare i contratti nazionali è davvero altissimo. I contratti e i costi salirebbero, specie se si considera l'intera catena dei fornitori. Ma è proprio questo meccanismo – ha concluso Stirpe – che potrebbe far saltare i contratti nazionali, danneggiando alla fine i lavoratori. Senza contare un altro rischio:invece per trovare un punto di caduta che, principalmente, abbia lo scopo di restituire dignità ai lavoratori e arginare ogni proposta indecente al limite della schiavitù. Un confronto che porti anche a premiare quegli imprenditori onesti che con il loro sudore portano avanti la nostra economia. I prossimi obiettivi: giù le tasse e stipendi dignitosi" è stata"Occorrerebbe dare impulso alla contrattazione collettiva contrastando con determinazione la diffusione dei cosiddetti contratti-pirata e rafforzando, invece, il ruolo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche in riferimento ai minimi salariali definiti in sede di contratto. In un paese come l'Italia – afferma l'Associazione –Paradossale perché la remunerazione della prestazione lavorativa trova il più efficace strumento di definizione nel confronto contrattuale tra le parti e perché, attraverso la contrattazione, il rapporto di lavoro viene complessivamente disciplinato in una più ampia sfera di diritti e di doveri fino a ricomprendere la dimensione del welfare contrattuale in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrativa".