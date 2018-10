Saipem tra le prime dieci aziende in Francia dove gli stagisti amano lavorare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem SA piace agli stagisti. La controllata francese del general contractor italiano ha ottenuto ile comparein una classifica pubblicata dal quotidiano Les Echoes.La classifica include 210 partecipanti, premia le organizzazioni in cui gli stagisti sono più felici e più motivati e si basa sulle risposte di quasi. I giovani hanno risposto in modo anonimo, spontaneamente o su invito del loro datore di lavoro ad unorganizzate attorno a sei temi:"Nell'era dei social network e dei forum di ogni tipo, la trasparenza è una priorità. La reputazione delle aziende è in gran parte dovuta al passaparola di questi tirocinanti che valutano le società come un ristorante su TripAdvisor" riflette il quotidiano.