Saipem torna in Algeria per il Saipem Innovation & Technology Day

(Teleborsa) - Stefano Cao torna in Algeria dopo il Future Energy Summit. L'occasione sarà questa volta il Saipem Innovation & Technology Day che si svolgerà nella Capitale del Paese, Algeri, il 25 e 26 novembre prossimi.



A darne annuncio è lo stesso Amministratore Delegato della compagnia ingegneristica in un post su LinkedIn: "Qualche giorno fa sono stato invitato al Summit dell'Energia organizzato da Sonatrach, in occasione del quale ho parlato dei progetti organizzati da Saipem nei suoi 50 anni di presenza nel Paese. Un nuovo capitolo si è aperto nelle nostre relazioni con l'Algeria" ha dichiarato il top manager. © RIPRODUZIONE RISERVATA