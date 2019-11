Saipem tira il fiato dopo rally su rumors fusione con Subsea 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta calma perin Borsa dopo il rsulle voci di una. Il titolo stamattina scambia a 4,374 euro, dopo aver toccato un picco di 4,574 euro nelle trattazioni intraday di venerdì scorso, pari ad un rialzo del 5% sui prezzi precedenti.La performance brillante era motivata dalanciati da Bloomberg relativi ad una possibile operazione di, volta a creare una big dei servizi petroliferi in Europa. L'operazione unirebbe Saipem che ha una capitalizzazione di circa 4,4 miliardi e Subsea che vale 3 miliardi, per cfra le due flotte ein termini di costi.In realtà, la stessa agenzia internazionale ammette chesul tavolo, precisando che nessuna decisione è stata presa al riguardo, così come gli analisti guardano a questa operazione con un pizzico di scetticismo, fin quando nulla di più concreto verrà a galla.Molto probabilmente è solo dida discussioni ad ampio raggio che il numero uno della compagnia,, sta portando avanti per il rilancio della compagnia, con l'obiettivo distrategiche nei settori più promettenti per la compagnia, senza escludere le nuove opportunità offerte dalla transizione energetica.