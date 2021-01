(Teleborsa) - Buona giornata per Saipem, che mostra in Borsa un'ottima performance (+2,87%) dopo l'aggiudicazione del contratto FEED per il Virginia Gas Project in Sud Africa. La commessa rappresenta un ulteriore rafforzamento nel settore delle rinnovabili e conferma l'impegno del Gruppo nella transizione energetica.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice, in termini di forza relativa, della società ingegneristica, che fa peggio del mercato di riferimento. Il quadro tecnico è in deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,127 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,234. © RIPRODUZIONE RISERVATA