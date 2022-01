Saipem sprofonda in borsa dopo allarme sui conti. ENI e CDP monitorano situazione

(Teleborsa) - Tonfo in borsa, con azioni sospese al ribasso, per Saipem. La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture è il peggior titolo di Piazza Affari dopo che prima dell'apertura del mercato ha detto che il 2021 dovrebbe chiudersi con perdite superiori al terzo del capitale e aver ritirato l'outlook annunciato lo scorso ottobre a causa di un deterioramento del backlog, penalizzato dalla pandemia e dai costi delle materie prime. Inoltre, sono stati avviati contatti con le controparti bancarie e con i maggiori azionisti (ENI e CDP Industria) per far fronte alla situazione.

Con riferimento a quanto annunciato da Saipem, ENI "sta monitorando con attenzione la situazione e svolgerà ogni propria valutazione rispetto alle tematiche e agli scenari che verranno presentati dalla società stessa, in coordinamento con CDP", secondo quanto affermato da un portavoce del Cane a sei zampe dopo l'allarme sui conti lanciato questa mattina da Saipem. CDP ha diffuso una dichiarazione gemella.

Al momento, Saipem registra una flessione del 24,91% rispetto alla vigilia, attestandosi a 1,453 euro per azione. Il titolo non è riuscito a fare prezzo in apertura e poi è stato più volte sospeso al ribasso nella prima ora di scambi. Ha toccato un minimo di 1,418 euro per azione. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,414 e successiva a quota 1,375. Resistenza a 1,496.