Saipem spicca il volo dopo risultati sopra attese

(Teleborsa) - Grande giornata per Saipem, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,25%, in vetta al paniere dei titoli a grande capitalizzazione. Il general contractor oggi ha diffuso i risultati del 2019, che sanciscono un ritorno all'utile e sono superiori alle previsioni. Indicazioni molto apprezzate dal mercato, anche per quanto concerne le prospettive future.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della big italiana dell'ingegneria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Saipem rispetto all'indice. Lo scenario tecnico individua una resistenza a quota 3,527 ed un test al supporto di 3,478 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA