Saipem, si aggiudica contratto in Egitto per 150 milioni dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem, leader del consorzio con la società egiziana Petrojet, si è aggiudicata da parte diun contratto per il primo impianto di polibutadiene dell'Egitto, con una capacità prevista di 36.000 tonnellate annue.Saipem e Petrojet hanno una lunga storia di partnership in Egitto e saranno congiuntamente responsabili dell'ingegneria di dettaglio, degli approvvigionamenti dei materiali e delle attrezzature, della costruzione, del pre-commissioning, del commissioning fino allo start-up e ai performance test., in particolare nel segmento degli elastomeri.Lo scopo del lavoro del nuovo impianto di gomma comprende un treno di produzione di gomma butadiene a basso contenuto di CIS e relative strutture., che impiega circa il 70% di tutta la produzione globale.Il valore complessivo del contratto ammonta a circa 150 milioni di dollari."Dopo aver completato con successo il fast-track del progetto Zohr,", commentadi Saipem.