Saipem, Scarabeo 9 attraversa il ponte del Bosforo

(Teleborsa) - Lo Scarabeo 9, mezzo navale semisommergibile di perforazione di Saipem, ha attraversato ieri lo stretto del Bosforo per la quarta volta nella sua storia.



Il mezzo, una delle unità più flessibili e tra le poche adatte ad operare nel Mar Nero, ha lasciato il Mar Nero dalla parte della Romania e si dirige verso un cantiere navale per eseguire lavori di manutenzione in vista di nuovi progetti che realizzerà nei prossimi mesi.



Il capitano dello Scarabeo 9, Antonio Iaccarino ha commentato: "Attraversare il Bosforo con il mezzo che sfiora i ponti è sempre una grande emozione per me e il mio equipaggio, ben consapevoli di appartenere a una grande compagnia capace di imprese straordinarie". © RIPRODUZIONE RISERVATA