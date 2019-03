Saipem, sanzioni da Consob ma la società si riserva diritto di impugnare delibera Commissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Consob ha sanzionato per 200mila euro l'Amministratore Delegato di Saipem, Stefano Cao e per 150mila euro il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in carica al momento dell'aumento di capitale del 2016.La decisione del 21 febbraio scorso - si legge nella nota di Saipem - è stata notificata al Gruppo all'esito del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato il 6 aprile 2018 e che fa seguito alla delibera della Consob del 2 marzo 2018 in relazione alla quale pende giudizio dinanzi al Tar Lazio a seguito del ricorso proposto dalla società nell'aprile 2018.La Consob ha, inoltre, condannato Saipem al pagamento di euro 350 mila, quale responsabile in solido per il pagamento delle citate sanzioni amministrative con i due soggetti sanzionati con obbligo di regresso nei confronti dei medesimi due soggetti.La Commissione ha deciso di archiviare il procedimento avviato il 6 aprile 2018 nei confronti dei Consiglieri di amministrazione non esecutivi in carica all'epoca dei fatti contestati.Saipem "si riserva ilnei termini di legge".