Saipem, S&P rivede outlook da negativo a stabile. Conferma rating

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il rating di Saipem al livello "BB+" per il "long term corporate credit rating", modificando l'outlook da negativo a stabile, e per le "senior unsecured facilities" comprendenti una Revolving Credit Facility di € 1 miliardo e quattro emissioni obbligazionarie da € 500 milioni ciascuna effettuate a valere sul programma Euro EMTN di Saipem.



Lo si legge in una nota della società ingegneristica italiana, nella quale si specifica che la "posizione finanziaria di Saipem è migliorata negli ultimi trimestri, con un incremento degli ordini nonostante la continua relativa debolezza delle condizioni del mercato. Adesso abbiamo una visione più positiva sulle capacità di Saipem di mantenere la performance finanziaria nei prossimi anni", rivela l'agenzia di rating.



Intanto a Piazza Affari il titolo consolida le basi precedenti.





