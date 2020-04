© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, una scelta dettata dallaa causa del contesto di grande incertezza generato dall', ma la compagnia ingegneristica italiana mantiene unasotto il profilo economico e finanziario."Abbiamo unain quanto disponiamo di asset molto solidi per fronteggiare il contesto presente e le relative prevedibili evoluzioni", ha assicurato, in una intervista al Sole 24 Ore, definendo la pandemia una "tempesta perfetta".- ha spiegato - perché è riuscita ad "intercettare per tempo" sia l'esigenza di accompagnare la- con creazione di una leadership nel gas, nelle rinnovabili (eolico) e nel campo della decarbonizzazione - sia la necessità disu scala mondiale. "Saipem - ha sottolineato - è stata in grado diin aree particolarmente interessantiche si erano già manifestati prima dello scoppio del contagio".Il, riunitosi ieri sotto la presiedenza di, ha analizzato l'evoluzione degli effetti della pandemia COVID-19 sullo scenario economico globale e sulle attività della società e, pur riconoscendo che lequadriennale approvato il 25 febbraio scorso, ha preso atto che l'intensificarsi delladeterminata dallo sviluppo pandemico potrebbe causare una forte contrazione della domanda e un conseguente ritardo di alcuni progetti. In un tale scenario deteriorato ed in vista di possibili impatti sull'attività al momento non quantificabili, il Consiglio ha deciso quindi dicomunicata il 26 febbraio 2020, riservandosi di pubblicare unaquando ildi mercato dovesse diventare"Il carattere senza precedenti della pandemia e dei suoi effetti su scala mondiale, impongono unaconsiderando un contesto ancora in evoluzione", ha spiegato Cao, aggiungendo che "il CdA continuerà a monitorare la situazione e verificherà quando ci saranno le condizioni per fornire stime aggiornate"., la liquidità disponibile è in linea con la programmazione finanziaria e risulta adeguata a coprire le necessità operative. Inoltre,finanziario del gruppo Saipemo per gli anni 2020 e 2021 in quanto recentemente è stato rimborsato in anticipo il prestito obbligazionario di 500 milioni di euro in scadenza nel 2021.Cao ha infatti ricordato che la "profonda ristrutturazione" avviata nel 2015 "ha permesso di raggiungere" e che, dal punto di vista dell'indebitamento, "le, relative a tre prestiti obbligazionari di ciascuno 500 milioni ciascuno, sono invece". "n ulteriore cuscinetto - ha aggiunto - è poi rappresentato dalla disponibilità di una, che scadrà nel 2023, a oggi completamente inutilizzata, e daper 240 milioni".La crisi delha costretto le compagnie a "ridurre i propri impegni fin da subito", ma- ha concluso il manager - "ha avviato da tempo unadelle sue attività, riducendo la correlazione tra l'andamento del prezzo del greggio e il suo, pari a circadi euro a fine 2019 ecome gas e rinnovabili".