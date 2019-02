Saipem, risultati dell'esercizio 2018 oltre le aspettative. Titoli in rialzo in Borsa

Ultimo aggiornamento: 12:47

Performance operativa in costante miglioramento per Saipem. La società ingegneristica ha archiviato il 2018 con, in flessione del 5,3% rispetto al 2017, a causa della contrazione di attività nel settore E&C Onshore e nel settore Drilling Offshore, in parte compensata dall'incremento registrato nel settore E&C Offshore.(964 milioni di euro nel 2017) e il risultato netto adjusted a 25 milioni di euro rispetto ai 46 milioni di euro nel 2017., sconta rispetto al risultato netto adjusted svalutazioni e oneri da riorganizzazione.L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 1.159 milioni di euro, in riduzione di 137 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017 (1.296 milioni di euro).Gli investitori apprezzano i conti: Saipem passa di mano con un aumento del 4%., investimenti tecnici per circa 500 milioni di euro e un debito netto pari a circa 1 miliardo di euro."I risultati dell'esercizio 2018 sono oltre le aspettative - ha commentato, Amministratore Delegato di Saipem - : la guidance ampiamente confermata, l'Ebitda superiore alle previsioni e l'indebitamento netto in calo anche grazie alla generazione di cassa. Nel corso dell'anno abbiamo ridefinito gli obiettivi di riposizionamento aziendale che già stanno dimostrando l'adeguatezza e la tempestività delle scelte strategiche operate con riferimento, in particolare, al percorso di riorganizzazione che ci rende ora pronti a sfruttare le future opportunità di mercato con la dovuta flessibilità. Abbiamo acquisito un consistente numero di nuovi contratti in tutti i settori di attività, in particolare nell'E&C offshore e nell'E&C onshore, peraltro proseguendo il percorso verso il bilanciamento fra progetti oil e non oil - price related. Infine, siamo in una fase promettente del negoziato con South Stream BV finalizzato alla definizione amichevole dell'arbitrato, transazione che potrebbe avvenire già entro la fine di marzo 2019".