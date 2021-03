24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Riprendono progressivamente le attività di costruzione del Mozambique LNG Project a seguito dell'annuncio di Total E&P Mozambique Area 1 e del Governo del Mozambico di ulteriori misure di sicurezza per il sito produttivo di Afungi, presso Cabo Delgado nell'estremo Nord del Mozambico, scenario di recenti eventi sovversivi.

Total ha inoltre confermato il suo obiettivo di consegnare i primi carichi di GNL nel 2024 mentre Saipem aveva già informato il 24 febbraio 2021, in occasione della presentazione al mercato dei risultati finanziari del 2020, che il progetto è in linea con le tempistiche previste.

La Joint Venture CCSJV, guidata da Saipem con McDermott International e Chiyoda Corporation, si era aggiudicata nel giugno 2019 il contratto per l'ingegneria, le forniture e la costruzione del progetto GNL onshore in Mozambico per un importo complessivo di 8 miliardi di dollari, di cui la quota di Saipem è di circa 6 miliardi di dollari.