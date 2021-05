31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Dal 1 giugno 2021 Antonio Paccioretti assumerà il ruolo di Chief Financial Officer di Saipem. Lo fa sapere la stessa società con una nota aggiungendo che Paccioretti ha una consolidata esperienza come CFO di imprese quotate che operano nella filiera energetica.

La proposta di nomina del Chief Financial Officer Antonio Paccioretti come Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione di Saipem nei tempi strettamente tecnici ed in ogni caso entro il mese di giugno 2021.

Saipem comunica, inoltre, che nelle prossime settimane entreranno a far parte del team di direzione aziendale, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, Loretana Cortis e Massimiliano Branchi. Cortis ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel campo delle relazioni e affari istituzionali e sarà responsabile dal 14 giugno della direzione Sustainability, Identity and Corporate Communication. Branchi ha sviluppato la sua carriera nella direzione del personale di grandi imprese dei settori dell'automotive e dell'energia e assumerà dal 1 luglio la direzione delle Risorse Umane, Organizzazione e Servizi.

Antonio Paccioretti e Loretana Cortis non detengono azioni della Società. Massimiliano Branchi detiene 10.000 azioni Saipem.

Stefano Cavacini non detiene azioni Saipem. Dario Gallinari e Gaetano Colucci detengono rispettivamente 84.000 e 23.486 azioni Saipem.