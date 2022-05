Saipem prosegue in profondo rosso in Borsa

Martedì 10 Maggio 2022, 16:15







(Teleborsa) - Giornata drammatica per Saipem, che evidenzia una variazione percentuale negativa del 5,09%, risultando il peggior titolo del FTSE MIB. A deprimere le azioni della compagnia attiva nell'ingegneria petrolifera l'attesa dell'aumento di capitale da 2 miliardi, che dovrebbe essere finalizzato entro la fine dell'anno o anche prima, nel corso dell'estate. Lo ha confermato il numero uno Francesco Caio in una intervista a Il Sole 24 Ore.



La tendenza ad una settimana della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di Saipem segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,9663 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,063. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9265.