Saipem, progetto europeo Accsess per catturare anidride carbonica

(Teleborsa) - "CO2 Solutions by Saipem" è la tecnologia di punta del progetto Accsess, un'iniziativa di ricerca finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del progetto "The Horizon 2020" che mira a consolidare le tecnologie CCUS (Carbon dioxide Capture & Utilization or Storage).



Lo annuncia la stessa Saipem ricordando che la società è costantemente alla ricerca di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale.



"La partecipazione a questo progetto - sottolinea - consolida la nostra strategia di decarbonizzazione dei settori industriali e conferma il ruolo di Saipem come partner ideale per il Net Zero", ovvero il traguardo delle zero emissioni nette.