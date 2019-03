© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si sono conclusi stasera a Milano gli, una settimana di incontri organizzata dalla Saipem sulla finanza sostenibile, innovazione tecnologica e megatrends e scenari futuri con il supporto tecnico di Cartesyo.Al termine del convegno abbiamo intervistato i principali relatori della giornata odierna,Per l'azienda una grande capacità di dialogo che ci rende assolutamente contenti di questa iniziativa, la necessità di mettere le nostre tecnologie al servizio di un mondo industriale e non, nel contesto di questa migrazione ad energie pulite e della sostenibilità. Sono molto soddisfatto di come sono andate queste tre giornate, emerge fortissimo il posizionamento di un'azienda che, forte della sua storia e delle sue competenze, è in grado di dialogare con le comunità con le quali opera, con un messaggio molto chiaro, ovverosia che siamo al servizio delle nostre comunità per rendere il fabbisogno energetico più sostenibile e più rispettoso dei valori ambientali che oggi fanno la differenza per tutti noi.Saipem è impegnata su tanti fronti sia sul versante tecnologico che sul versante geografico. Io sono in Saipem da un anno e ho avuto modo di apprezzare questa capacità dell'azienda di sapersi integrare nelle comunità dove opera, ascoltando le esigenze locali, fornendo tecnologie a clienti molto esigenti. Dalla nostra base ingegneristica italiana noi siamo in grado di dare tecnologie per l'ambiente e per l'energia ai grandi colossi mondiali del settore. Siamo anche pragmaticamente ottimisti su un futuro di sviluppo che possiamo affrontare insieme ai nostri clienti.