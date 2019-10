Saipem presenta Liqueflex: l'ultima frontiera per liquefazione gas naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in fase di brevettazione, rivolta al mercato dellasu piccola e media scala, quale quello della. Questo sistema innovativo è stato presentato in occasione dell'ultimo, la più importante conferenza dedicata al gas naturale e al GNL tenutasi di recente a Houston (Texas).Si tratta di undel gas naturale, applicato ad impianti di produzione GNL concepiti secondo un design standardizzato e installabiliconproduttive di. Fra idella nuova tecnologia c'è la possibilità die laQuesta soluzione impiantistica compatta risulta poi particolarmentecongestionate e su. Liqueflex è statoche dispongono di una condotta di gas naturale nelle vicinanze.L'impianto può essere utilizzato anche come unche produce e distribuisce GNL attraversoattraverso camion. La diffusione di un tale sistema integrato consentirebbe di ridurre notevolmente gli investimenti nelle infrastrutture marittime dedicate ad accogliere grandi navi per il trasporto di GNL e i costi relativi ai permessi ad esso associati., Upstream&LNG Product Manager di Saipem, ha spiegato che "Liqueflex nasce dalla necessità di adottare strategie per ridurre l'impatto ambientale connesso ai trasporti marittimi e stradali e di favorire alternative ai combustibili liquidi tradizionali".