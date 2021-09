Saipem presenta innovazioni su gas e low carbon al Gastech 2021 di Dubai

Venerdì 24 Settembre 2021, 11:30

(Teleborsa) - Saipem ha presentato le sue tecnologie più innovative sul gas e low carbon nel corso di Gastech 2021, l'appuntamento internazionale più importante a livello mondiale nel settore del gas e che si è svolto a Dubai dal 21 al 23 settembre. L'evento ha riunito leader ed esperti nel settore dell'energia per parlare di temi quali GNL, idrogeno e nuove tecnologie.

Le tecnologie innovative che Saipem ha portato al Gastech riguardano la produzione, il trasporto e il trattamento del gas. Focus principale è stato l'orientamento verso la neutralità carbonica e le soluzioni di valorizzazione del gas e delle fonti di energia pulita per fornire soluzioni sostenibili a basse emissioni di anidride carbonica.

In particolare, sono state presentate le ultime implementazioni relative alla tecnologia proprietaria Liqueflex rivolta al mercato della liquefazione del gas naturale su piccola e media scala, che consiste in un processo di liquefazione del gas naturale, applicato ad impianti di produzione GNL che consente di abbattere costi e tempi di realizzazione, di ridurre notevolmente gli investimenti nelle infrastrutture marittime dedicate ad accogliere grandi navi per il trasporto di GNL, nonché l'impatto ambientale connesso ai trasporti marittimi e stradali, favorendo alternative ai combustibili liquidi tradizionali.



Saipem, inoltre, ha presentato le ultime High Efficiency Regasification Solutions, ovvero le soluzioni ad alta efficienza per la rigassificazione, un settore in cui c'è un parziale spreco di risorse e di efficienza con livelli ancora alti di carbon footprint a causa dei processi della catena dell'intera catena del valore del GNL ad alta intensità energetica a causa delle proprietà del gas naturale. Le soluzioni proposte dall'Azienda in tale ambito sono focalizzate all'utilizzo efficiente dell'energia e al recupero dell'energia fredda, Importante anche l'utilizzo di modelli di scoring per guidare le scelte dei clienti attraverso il portafoglio di tecnologie proprietarie Saipem in base alle esigenze.



È stata anche l'occasione per l'Azienda di rappresentare il proprio know-how di lungo corso nell'esecuzione di progetti di idrogeno convenzionale, oggi massimizzato nella progettazione in corso di progetti di idrogeno blu. Tra le principali tecnologie relative all'ambito idrogeno, ha illustrato il concept recentemente presentato al mercato, SUISO, sviluppato da Saipem stessa per convertire gli impianti esistenti in idrogeno verde attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Saipem ha, inoltre, posto l'accento anche sulle proprie soluzioni relative all'intera catena della Carbon Capture Use and Storage (CCS), fondamentali per il processo di decarbonizzazione, illustrando l'identificazione di una tecnologia capace di ridurre drasticamente i costi di recupero della CO2 senza fare uso di composti chimici usati in tecnologie tradizionali di separazione della CO2.

Non da ultimo, sono state evidenziate dall'Azienda le diverse soluzioni, spesso facilmente integrabili in strutture esistenti, un esempio tra tutti: la CO2 recuperata può essere utilizzata nella produzione di Urea, di cui Saipem è leader tecnologico, Metano o Metanolo.