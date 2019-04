Saipem premiata, Morgan Stanley resta bullish e alza il target price

(Teleborsa) - In miglioramento i giudizi espressi da JP Morgan e, soprattutto, Morgan Stanley nei confronti di Saipem. Entrambi i broker confermano la raccomandazione "Overweight" mentre alzano i target price.



Morgan Stanley fissa il prezzo obiettivo a 7 euro dai 6 precedenti e indica la società tra le top pick, in un report in cui dice che il mercato sta perdendo l'opportunità sui titoli delle società del settore servizi petroliferi.



JP Morgan porta il target di prezzo a 5,30 euro dai 4,70 indicati in precedenza.



Inoltre Kepler conferma "buy" e reitera il prezzo a 6 euro. Stesso giudizio "buy" anche per Banca Akros che conferma il target a 6 euro.



Il titolo Saipem attualmente scambia poco sotto quota 5 euro con un rialzo di oltre 3 punti percentuali, grazie anche all'annuncio di nuovi contratti in Norvegia e Medio Oriente da oltre 200 milioni di dollari. © RIPRODUZIONE RISERVATA