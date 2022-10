Saipem, perdita ridotta nei primi 9 mesi. Ricavi +47%

Giovedì 27 Ottobre 2022, 08:15







(Teleborsa) - Saipem chiude i primi 9 mesi del 2022 con ricavi in crescita del 47% a 7,44 miliardi di euro. Il margine operativo lordo è tornato positivo per 536 milioni dal rosso di 291 milioni. Ridotta la perdita netta che passa da 1,12 miliardi a 138 milioni di euro.



Riviste al rialzo le stime per il 2022, con ricavi attesi superiori a 9 miliardi di euro. margine operativo lordo rettificato visto oltre 550 milioni e indebitamento finanziario post Ifrs-16 di circa 300 milioni (includendo l'incasso della cessione del Drilling Onshore).



Nel terzo trimestre, i ricavi sono stati pari a 3.006 milioni di euro, +21% rispetto al secondo trimestre mentre l'Ebitda adjusted si è attestato a 215 milioni di euro, +22% rispetto al secondo trimestre.