Saipem: nuovo crollo, titolo cade sotto 1 euro

Venerdì 15 Luglio 2022, 12:00







(Teleborsa) - Scende sul mercato Saipem, che soffre con un calo del 27,01%, dopo che le banche del consorzio di garanzia, intervenute per sottoscrivere quasi il 30% dell'aumento di capitale da 2 miliardi rimasto invenduto, hanno annunciato il collocamento sul mercato di un pacchetto pari al 20% del capitale della società energetica.



L'andamento della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo scenario tecnico di Saipem mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8137 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,9269. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7733.