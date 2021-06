Saipem, nuovo contratto da ADNOC per impianto a gas negli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto per il progetto Optimum Shah Gas Expansion (OSGE) & Gas Gathering negli Emirati Arabi Uniti, l'impianto più grande impianto al mondo per il trattamento di gas acido. Il contratto con Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) prevede l'espansione e il potenziamento dell'impianto di Shah gas già attivo e ha un valore complessivo di circa 510 milioni di dollari.

"L'aggiudicazione di questo nuovo progetto da parte di un cliente chiave come ADNOC rafforza la presenza di lunga data di Saipem negli Emirati Arabi Uniti - ha commentato Maurizio Coratella, Chief Operating Officer della Divisione E&C Onshore di Saipem - e costituisce un'ulteriore attestazione di stima verso la nostra capacità di realizzare progetti tecnologicamente complessi in accordo ai più alti standard di sicurezza e rispetto dell'ambiente. Siamo lieti di contribuire al potenziamento di questo importante impianto per il Paese".

Il contratto di tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction) comprende l'ingegneria, la fornitura dei materiali, la costruzione e la messa in servizio dei moduli aggiuntivi realizzati per aumentare la capacità giornaliera di trattamento del gas dell'impianto di Shah Gas del 13%, dalla capacità di produzione attuale di 1,28 a 1,45 miliardi di piedi cubi standard al giorno, per un aumento complessivo del 145% rispetto alla capacità dell'impianto prevista dal progetto originale.