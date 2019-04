Saipem, nuovi contratti nel drilling offshore per oltre 200 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nel drilling offshoreper un totale di oltre 200 milioni di dollari.per la perforazione di 2 pozzi più 2 opzionali, in continuità con precedenti incarichi, per operazioni in Norvegia. Sarà utilizzato il mezzo navale semi-sommergibile di sesta generazione Scarabeo 8, un'unità di perforazione in grado di operare in ambienti difficili. E' previsto cheCon questo contratto, Saipem consolida la propria presenza nel settore norvegese del Mare del Nord e amplia il proprio portfolio clienti nella perforazione offshore grazie a un nuovo importante cliente.Inoltre, Saipem ha ottenuto un nuovo. Perro Negro 7 è un'unità di perforazione autosollevante in grado di operare in acque profonde fino a 375 piedi.Con questo impegno a lungo termine, Saipem rafforza e consolida la sua presenza in un'area chiave per le operazioni in acque poco profonde e la sua presenza in un mercato strategico per la compagnia.