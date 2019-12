Saipem, nuovi contratti ed estensioni di contratti per 1,7 miliardi di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata nuovi contratti ed estensioni di contratti esistenti nel Drilling Onshore e nel Drilling Offshore per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di dollari.I contratti relativi alla Divisione Drilling Onshore riguardano 19 impianti di perforazione dislocati, con potenza tra i 1500 ed i 2000 cavalli, ed hanno durata compresa tra i tre ed i dieci anni. In aggiunta, nuovi contratti ed estensioni di altri già vigenti sono stati acquisiti relativamente a nuove commesse che verranno realizzateI contratti relativi alla Divisione Drilling Offshore riguardano attività che si svolgeranno, ha commentato: ". Saipem così rafforza ulteriormente la propria pluriennale presenza in aree strategiche del mondo".