Saipem, nessun danno da attacco informatico 10 dicembre

(Teleborsa) - Saipem fornisce un altro aggiornamento sull'attacco informatico che ha colpito alcuni server della società, annunciato lunedì 10 dicembre 2018.



La compagnia ingegneristica fa sapere che "non vi è stata alcuna alcuna sottrazione né perdita di dati e che, pertanto, non si prevedono impedimenti alla prosecuzione dell'ordinaria attività". Saipem aggiunge che le attività di ripristino delle infrastrutture "sono proseguite secondo un protocollo testato e sono in ultimazione".



