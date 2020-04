Saipem mette a frutto la sua presenza globale con aiuti concreti al servizi sanitario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in prima linea pere per fornire un, in seguito all'emergenza provocata dall'epidemia di Covid-19.Dopo essersi attivata da subito cone la sicurezza dei dipendenti e delle comunità in cui opera, attraverso l'uso della tecnologia e lo, la società ha risposto a unvolto al recupero difondamentali per fronteggiare efficacemente l'emergenza.Grazie a una presenza su 5 continenti, Saipem ha potuto contare sul supporto di altri Paesi per la, che ha consentito di portare in Italiaper i parametri vitali eprovenienti dalla Cina, in aggiunta ae, ancora,. Dalverranno consegnate a lotti più di. La maggior parte del materiale è atterrato a Roma il 2 aprile e è stato prontamente redistribuito dagli enti governativi sulla base di necessità e priorità. Per i materiali più ingombranti e delicati, come ventilatori e monitor, è stato organizzato un volo di Stato.Al successo di questa operazione hanno contribuito leche hanno lavorato in maniera rapida e tempestiva, aiutati da grandi, supportate da un utilizzo strategico die dalla creazione dinon solo con enti italiani, come la protezione civile e le ambasciate italiane di Abu Dhabi, New Dehli e Pechino.