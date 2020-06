Saipem, Marco Stampa nel consiglio direttivo del CSR Manager Network

(Teleborsa) - Marco Stampa, Corporate Sustainability Manager di Saipem è stato eletto nel Consiglio Direttivo del CSR Manager Network, associazione che riunisce in Italia manager e professionisti della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa.



Saipem esprime particolare soddisfazione per il riconoscimento ottenuto dal manager, dovuto alla sua esperienza, professionalità e competenza, caratteristiche che hanno contribuito in Saipem a integrare il proprio modello di sostenibilità nelle strategie di business e nella gestione delle proprie attività. © RIPRODUZIONE RISERVATA