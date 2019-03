Saipem, l'Ad Stefano Cao ribadisce focus su gas e strategicità Mediterraneo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, parla del futuro del mercato energetico e delle, nell'ambito della transizione energetica, che punta ad un mix di fonti energetiche perlopiù rinnovabili. Lo ha ribadito in una intervista rilasciata alla rivista OMC Show Daily, in occasione dell'evento Offshore Mediterranean Conference (OMC) in corso a Ravenna."L'area deltra le coste della Grecia, Cipro, Libano, Israele ed Egitto ha una seguito delle significative scoperte di gas degli ultimi anni", ha affermato Cao, aggiungendo che il gas sarà destinato in parte al mercato interno ed in parte esportato., ha sottolineato il manager, ricordando che serviranno anche infrastrutture di trasporto e che c'è un, che definiscesotto il profilo tecnico (1900 km di lunghezza e 3000 metri di profondità), finalizzato al trasporto di gas verso Cipro, Creta, Grecia e Italia poi destinato ad essere immesso nella rete europea attraverso il gasdotto Poseidon.Poi, ci sono le opportunità offerte daie quello di, cui Saipem è molto interessata.Secondo Cao, "la transizione in corso porterà a un nuovo mix energetico, in cui il gas e le fonti rinnovabili avranno un ruolo sempre più importante".Se il settore delle- eolico offshore, biomasse, solare, geotermica, gli emergenti eolico d'alta quota e energie marine da onde o correnti - il manager non esclude unvicini, come ilper il trasporto del gas e per lo stoccaggio., conferma Cao, ribadendo che la strategia di Saipem è operare offrendo ai clienti una gamma diversificata di soluzioni secondo un modello di "Global Solution Provider".