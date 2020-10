Saipem, l'Ad Cao conferma moderato ottimismo. Focus su rinnovabili e infrastrutture

(Teleborsa) -

E' moderatamente ottimista l'outlook tracciato brevemente dall'AD di Saipem, Stefano Cao, durante la conference call per i risultati die nove mesi. "Come azienda abbiamo imparato a gestire la situazione creata dalla pandemia di Covid-19", ha affermato il il numero uno dell'azienda di San Donato, confermando che dopo una fase di "attento studio e valutazione", l'azienda "ha messo in campo una serie di azioni per fronteggiare la pandemia".

Cao ha confermato che anche i rapporti con i clienti hanno subito una "evoluzione", nel senso di una "maggiore condivisione e e comprensione" della situazione e dunque nel senso di un "rafforzamento" dei target comuni.

L'Ad ha confermato che Saipem è impegnata a portare avanti la transizione energetica, nella direzione di un rafforzamento delle energie rinnovabili, in particolare il gas che è la fonte che oggi offre più opportunità. "Siamo focalizzati nel raggiungere un nuovo paradigma energetico, un obiettivo che richiede il massimo impegno e la massima attenzione e comporta lo sfruttamento delle nostre competenze", ha affermato,.

Ricordando che oltre il 90% degli ordini acquisiti con negli ultimi mesi non ha correlazione con il petrolio, Cao ha citato anche lo sviluppo del downstream, che normalmente ha una correlazione inversa rispetto al greggio. Fra gli altri progetti che vedono impegnata Saipem - ha aggiunto - vi sono poi una serie di accordi con operatori di primo piano come CDP nel settore energie rinnovabili, ma anche Snam, con la quale è stata siglata una intesa per sviluppare insieme opportunità nel settore delle energie alternative e progetti nell'idrogeno, poi ancora un accordo con Fincantieri per l'esplorazione in acque profonde.

Per quanto concerne gli ordini acquisiti e la loro suddivisione qualitativa, Cao ha indicato che, nell'ambito della transizione energetica, è chiaro l'orientamento dei progetti verso le rinnovabili, la cattura ed immagazzinamento della CO2, l'idrogeno, ed anche il settore delle infrastrutture, come la mobilità urbana ed il progetto dell'Alta velocità Brescia-Verona.

Sempre nel campo dell'AV, Saipem è impegnata nei più vari progetti messi in campo dal Gruppo Ferrovie dello Stato per il Sud, a partire dalla Napoli-Salerno-Reggio Calabria. "E' chiaro che questi programmi - ha affermato Cao - ci vedono senz'altro partecipare con le nostre offerte. Abbiamo già competenze per questo genere di progetti e sono progetti in cui coinvolgiamo tutta la supply chain".

L'Ad di Saipem ha parlato infine del nuovo contratto in Qatar, indicando che "non è un grandissimo progetto", ma "è la cartina tornasole delle relazioni che siamo riusciti a instaurare" nel Paese mediorientale. Poi ha confermato, l'importanza del Medioriente per i progetti futuri, per la costruzione e istallazione di piattaforme, citando anche l'Arabia Saudita ed Abu Dhabi.

