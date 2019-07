Saipem inclusa nell'indice di sostenibilità FTSE4Good

(Teleborsa) - Saipem è stata inclusa per il decimo anno consecutivo nell'indice di sostenibilità FTSE4Good. Questo indice etico del London Stock Exchange include le società che prestano una particolare attenzione alle tematiche ESG (ambiente, responsabilità sociale e governance).



Saipem quest'anno ha ottenuto un punteggio di 4,6 su 5, a conferma della costante attenzione della società alle tematiche relative alla sostenibilità e dell'apprezzamento da parte degli analisti . "Questo risultato ci pone tra i migliori in Italia e nel nostro settore", afferma Saipem in un post su LinkedIn.



Anche l'Ad Stefano Cao ha più volte messo il punto sulla sostenibilità, che è uno dei fattori strategici di successo del Gruppo ingegneristico.





© RIPRODUZIONE RISERVATA