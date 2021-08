Saipem in vetta al paniere FTSE MIB

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Saipem, che tratta in rialzo dell'1,73% sui valori precedenti, che porta la performance del mese di agosto a +15% circa e quella degli ultimi tre mesi a +31%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



L'esame di breve periodo di Saipem classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,039 Euro e primo supporto individuato a 2,009. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,069.