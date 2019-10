Saipem in utile nei 9 mesi per 44 milioni. Ricavi boom (+11,4%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso i primo nove mesi dell'anno con un, che conferma il forte miglioramento dei risultati reddituali enel pari periodo del 2018.(17 milioni nel 2018). Gli special items comprendono svalutazioni e oneri da riorganizzazione per 47 milioni (di cui 1 milione nel 3° trimestre).a 6,748 miliardi rispetto ai 6,057 miliardi precedenti, mentredi euro dai 642 milioni precedenti edi euro da 760 milioni. In miglioramento anche l'EBIT a 402 milioni e l'EBIT adjusted p'er 449 milioni.Nel, Saipem archivia undi euro edi euro.per un valore didi euro al 30 settembre 2019, che aumenta a 16,2 miliardi di euro includendo i nuovi contratti ottenuti dalle società non consolidate."Sono particolarmente soddisfatto per ildi tutti gli indicatorisvolto in questi ultimi anni", commenta il, aggiungendo "l''azienda, come dimostranei primi nove mesi dell'anno, ha una posizione di leadership sui mercati, in particolare quelli più strettamente legati alla. Le prossime sfide ci vedranno impegnati al miglioramento del posizionamento aziendale nei singoli segmenti di mercato e all'individuazione e perseguimento di strategie che consentano di consolidare e confermare tale leadership".Sul fronte dell', prosegue anche nel terzo trimestre il: 1.421 milioni di euro rispetto ai 1.706 milioni di euro al 1° gennaio 2019. Confermata la guidance per il 2019 con una previsione di indebitamento netto al di sotto di 800 milioni di euro.