Saipem in denaro. Per Morgan Stanley è overweight

(Teleborsa) - Giornata di guadagni a Piazza Affari per il titolo Saipem che mette a segno un balzo di quasi un punto percentuale posizionandosi a 4,152 euro.



Gli analisti di Morgan Stanley hanno deciso di mantenere la raccomandazione overweight sulle azioni della società ingegneristica, con prezzo obiettivo a 6,3 euro.



Gli esperti della banca d'affari prevedono che il management lascerà invariate le guidance. "La società potrebbe sorprendere positivamente sul fronte dei margini grazie ad una migliore esecuzione dei progetti E&C. Inoltre, l'aggiudicazione di nuovi contratti per la flotta navale impiegata in acque profonde, migliorerà la visibilità fino al 2020, quando scadranno diversi contratti". © RIPRODUZIONE RISERVATA