Saipem in denaro a Piazza Affari con parole Ad

(Teleborsa) - Ottima giornata per Saipem, che evidenzia un rialzo dell'1,38%, risultando oggi fra i migliori titoli del paniere principale. Il titolo beneficia delle parole dell'Ad Stefano Cao, che ha prospettato il vicino arrivo del dividendo.



La tendenza ad una settimana della big italiana dell'ingegneria è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo studio di Saipem presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 4,221 Euro. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 4,269. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 4,191. © RIPRODUZIONE RISERVATA