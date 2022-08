Saipem, in corso negoziazioni per chiudere progetti Artic Lng 2 in Russia

(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, sta negoziano con il produttore di gas Novatek per chiudere due contratti legati ad Arctic LNG 2, un maxi progetto da 21,3 miliardi di dollari in Russia. Lo si legge nella relazione finanziaria semestrale, dove viene ricordato che attualmente i progetti di Saipem che prevedono la realizzazione di attività sul territorio russo e/o con clienti russi sono: Arctic LNG 2 GBS (in JV con Ronesans), cliente Arctic LNG 2 - scopo del lavoro: EPC; Arctic LNG 2 Topside Facilities (in JV con Technip) - cliente Arctic LNG 2 - scope of work EPC.

"Per entrambi i progetti sono in corso negoziazioni con il cliente per la chiusura delle relative attività, in linea e in piena conformità con le necessarie autorizzazioni e le tempistiche previste dalla normativa comunitaria", si legge nel documento.

Al momento dell'inizio del conflitto in Ucraina, Saipem aveva in essere altri due progetti nella Federazione Russa: un progetto EPC per la Raffineria di Mosca con il cliente GazpromNeft, il cui contratto è stato risolto a seguito dell'introduzione di sanzioni specifiche nei confronti di GazpromNeft; un progetto di perforazione di gas in acque sub-artiche con l'utilizzo del mezzo di perforazione Perro Negro 8, per il quale il relativo contratto è stato risolto.

"Il backlog consolidato riferito a progetti in Russia, in seguito alla terminazione dei due contratti, è quindi azzerato - viene specificato - Il backlog è costituito dai soli progetti non consolidati descritti sopra, per un ammontare pari a circa 1,46 miliardi di euro. La società sta negoziando con le controparti contrattuali per la chiusura delle relative attività in linea con le tempistiche della già citata normativa comunitaria".