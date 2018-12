Saipem, in corso di ripristino operatività dopo attacco hacker

(Teleborsa) - Saipem ha fornito un aggiornamento sull'attacco informatico che ha colpito alcuni server del società, annunciato lunedì 10 dicembre 2018.



L'attacco, che ha colpito i server basati nel Middle East, India, Aberdeen e, in modo limitato, l'Italia, attraverso una variante del malware Shamoon, ha comportato la cancellazione di dati e di infrastrutture, effetti tipici del malware.



Le attività di ripristino sono in corso, in modalità graduale e controllata, attraverso le infrastrutture di back-up e, quando completate, consentiranno la piena operatività dei siti impattati.



Saipem mantiene costanti contatti con le autorità competenti per ogni opportuna azione.



