Saipem, il petrolio pesa sempre meno

(Teleborsa) - Meno petrolio per Saipem sempre più orientata verso fonti rinnovabili e gas. E' quanto emerso stamane durante la presentazione agli analisti della relazione semestrale 2019, che ha evidenziato un ritorno all'utile per il Gruppo, nei primi sei mesi, ed un miglioramento della view sull'indebitamento finanziario netto, a fine anno.



Alla fine del 2016 i due settori erano bilanciati al 50%, mentre nel 2017 rinnovabili e gas sono saliti al 51% arrivando a fine 2018 al 60%.



Per l'anno in corso, Saipem stima una riduzione del peso del greggio al 34% contro un aumento per rinnovabili e gas al 66%, su un portafoglio ordini totale che al momento è di 19,3 miliardi in crescita del 70,8% rispetto all'intero 2018.







© RIPRODUZIONE RISERVATA