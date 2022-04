Saipem, giudice proscioglie società ed ex manager per vendita quota a CDP

Martedì 12 Aprile 2022, 17:45







(Teleborsa) - Il Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha prosciolto "perché il fatto non sussiste" Saipem, l'ex amministratore delegato Stefano Cao (in carica dal 30 aprile 2015 al 30 aprile 2021), e l'ex CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Alberto Chiarini (in carica dal 6 dicembre 2013 al 7 giugno 2016) in relazione alle accuse di false comunicazioni sociali e falso in prospetto e manipolazione del mercato.



La vicenda riguarda vendita del 12,5% detenuto da Eni a Cassa Depositi e Prestiti avvenuta nel gennaio 2016. La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio di tutti per i capi di imputazione.