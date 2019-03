Saipem fornirà supporto tecnico per nuovo progetto in Uganda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Governo Ugandese ha approvato la soluzione tecnica elaborata da Saipem, per il progetto della raffineria da 60.000 barili al giorno a Kabaale, nel distretto di Hoima, realizzata insieme al consorzio AGRC. Proposta prevista nel Project Framework Agreement (PFA) siglato nell'aprile 2018 tra lo stesso Governo ugandese, AGRC e Saipem.Il Consorzio è costituito da YAATRA Africa, Gruppo LionWorks e Baker Hughes General Electric (BHGE) ed è supportato da Saipem Spa per la fornitura dei servizi per l'esecuzione delle fasi FEED ed EPC del progetto.L'approvazione è arrivata nei giorni scorsi durante l'incontro tra una delegazione del Governo dell'Uganda, guidata da Irene Nafuna Muloni, Ministro dell'Energia e dello Sviluppo Minerario del Paese e Albertine Graben Refinery Consortium (AGRC) presso la sede di Saipem, a San Donato Milanese.Il ministro Muloni si è congratulata con il Consorzio per il raggiungimento di questo importante traguardo nei tempi concordati. AGRC ha ringraziato i team tecnici e operativi del Ministero dell'Energia e dello Sviluppo Minerario e dell'Uganda National Oil Company (UNOC) per il loro supporto durante questa fase cruciale., che nel fare gli onori di casa ha espresso soddisfazione per il progetto e per il suo avanzamento.Rajakumari Jandhyala, CEO di YAATRA, leader del Consorzio, ha confermato che tutte le attività propedeutiche sono state concluse e che a questo punto, con l'approvazione del Governo, si può dare inizio alla fase successiva di sviluppo del FEED, ovvero dell'ingegneria di front end dopo lo studio di progettazione concettuale o di fattibilità,La proposta, approvata dal Governo ugandese, rientra nelle attività previste dal FEED assegnato lo scorso agosto a Saipem dal Cliente Yaatra Africa per un valore di circa 70 milioni di dollari e della durata di 17 mesi.Per Saipem l'Uganda rappresenta l'accesso ad un nuovo mercato con un importante posizionamento in Africa orientale.AGRC ha confermato che il Consorzio, come previsto nel PFA, è impegnato a garantire il completamento di tutte le attività di pre-FID, che sono commercialmente vitali per la costruzione della raffineria, in attesa della Final Investment Decision, prevista entro la fine del prossimo anno.