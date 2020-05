Saipem, firmato protocollo con CDP per transizione energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem e(CDP) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per valutare congiuntamente l'avvio di progetti innovativi ad elevata sostenibilità ambientale, sociale ed economica, al fine di promuovere la transizione energetica sia in territorio nazionale che in ambito internazionale.Leriguarderanno principalmente: lo sviluppo e la realizzazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici tradizionali e su fondazioni galleggianti applicabili sia su bacini d'acqua sia in mare aperto e impianti eolici offshore (su fondazioni fisse e/o galleggianti); lo sviluppo di progetti di economia circolare, approfondendo le modalità di investimento anche con ausilio di tecnologie specifiche (come ad esempio le tecnologie che valorizzano i rifiuti solidi urbani e industriali, smaltimento delle plastiche); modelli di intervento per la promozione, sviluppo e realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento, la trasformazione ed utilizzo del Gas Naturale Liquefatto (GNL) nel trasporto marittimo.Inoltre, le parti potranno identificare e ricorrere a strumenti e tecnologie digitali per massimizzare il valore delle iniziative stesse ed accelerarne l'esecuzione nelle diverse aree di intervento., anche tramite società controllate,, e di gestione delle relazioni con il sistema italiano e internazionale di cooperazione allo sviluppo, per l'accesso a forme di assistenza tecnica e sostegno finanziario., data la sua esperienza e la leadership nel settore dell'ingegneria e della costruzione di grandi infrastrutture,. Inoltre, Saipem metterà a disposizione le proprie competenze e capacità innovative nella ricerca e sviluppo, progettazione, realizzazione e gestione di specifiche soluzioni tecnologiche. Le soluzioni digitali identificate da Saipem saranno messe a disposizione per abilitare e massimizzare il valore delle iniziative oggetto del Protocollo.Ilsottoscritto da CDP e Saipem - si legge in una nota congiunta -, che richiedono l'installazione di nuova capacità da fonti di energia rinnovabile fino a circa 42 GW (di cui circa 32 GW da impianti fotovoltaici al 2030), il raggiungimento degli obiettivi comunitari identificati dal Pacchetto UE Circular Economy 2018 che stabilisce le percentuali di riciclo dei rifiuti urbani da raggiungere gradualmente nei prossimi anni (55% nel 2025, 60% nel 2030 e 65% nel 2035) e di riduzione al limite massimo del 10% della quantità di rifiuti urbani smaltibile in discarica al 2035 e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SGDs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.ha dichiarato. La collaborazione tra CDP e Saipem è assolutamente strategica per lo sviluppo di progetti innovativi legati alla transizione energetica e all'economia circolare: grazie alla cooperazione già consolidata da tempo e che ora si rafforza ulteriormente, siamo in grado di generare un impatto positivo sul territorio a livello ambientale e socio-economico"., che ha lo scopo di accelerare la transizione energetica in Italia,- ha affermato-. Saipem, oltre ad essere impegnata nel ruolo di realizzatore di infrastrutture, interverrà attivamente, fin dalle fasi preliminari, nello sviluppo di nuove iniziative con il supporto determinante di CDP".