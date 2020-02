Saipem, firma MoU per diventare partner del programma JIP33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saipem ha firmato un(MoU) per diventare Partner del Joint Industry Programme (JIP) 33.Il programma - spiega una nota - è statocon il sostegno dell'iniziativa Capital Project Complexity (CPC) del World Economic Forum. Il programmaA oggi sono state sviluppate quattordici specifiche, attualmente in corso di adozione ed implementazione da parte di aziende impegnate nella realizzazione di grandi progetti. Un ulteriore gruppo di 35-40 specifiche, ora in fase di sviluppo, sarà pubblicato entro la fine del 2020 per poi essere ulteriormente ampliato.Grazie alla firma di questo protocollo di intesa, Saipem diventa partner attivo del programma e collaborerà con JIP33 per condividere, discutere e migliorarne costantemente i criteri e gli standard.ha commentatodella società. Saipem supporterà JIP33 nello sviluppo delle specifiche e ne renderà possibile la più ampia implementazione sui nostri progetti, promuovendo inoltre il programma all'interno della nostra catena di fornitura a livello globale e tra le aziende non associate a IOGP".