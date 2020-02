Saipem firma memorandum of understanding in Arabia Saudita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha siglato uncon la società di costruzioni saudita(AHQ).L'accordo è finalizzato alla, che combini le competenze di entrambe le società nei rispettivi ambiti. La JV aspira a diventaredi soluzioni globali nella realizzazione sia diche di, Chief Operating Officer della divisione Onshore E&C, ha commentato questo accordo, ricordando che. "La nostra ambizione - ha aggiunto - è quella di. Ci impegniamo a costituire questa Joint Venture insieme ad AHQ con l'obiettivo diil nostro cliente"Una caratteristica centrale della partnership - ha spiegato Coratella - è la possibilità di operare in(In-Kingdom Total Value Add) lanciato da Saudi Aramco come parte integrante dei suoi contratti per raggiungere la localizzazione della".