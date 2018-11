© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La società, partecipando al, l'evento che la oil company britannica ogni anno dedica ai suoi contractor, ha colto l'occasione per esportare il suoin tema di sicurezza sul lavoro, con unointitolato("Il Virus che ti salva la vita").Ispirata al testo "Il libro che ti salva la vita", la rappresentazione teatrale, messa in scena dalla compagnia teatrale italianaRossolevante, per la prima volta in lingua inglese, si propone diil pubblico sulle tematiche della salute e della sicurezza con parole, musica e video."Il virus che ti salva la vita", attraverso un viaggio surreale fatto di racconti, citazioni e dialoghi, tratta in maniera dirompente, dissacrante ed ironica le conseguenze di comportamenti lavorativi non sicuri e poco salutari. Suddiviso in capitoli si struttura in due fasi distinte: na prima parte con situazioni, personaggi e video che mostrano l'assurdità dei nostri cliché comportamentali sullavoro, sulle strade e nella vita quotidiana; una seconda parte in cui il pubblico è chiamato a partecipare all'azione scenica attraverso domande e provocazioni tese a indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare le cose più semplici e quotidiane.Lo show ha già fatto il giro dell''Italia con unedtra teatri, scuole e aziende ed approdato ora a Londra, per i dipendenti di Saipem Ltd, i rappresentanti e invitati di BP ed dei contractor che hanno partecipato al Forum.Saipem riserva da sempre una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'attività della, che la compagnia ha istituito nel 2010. Il suo modo di comunicare questo valore è piuttosto innovativo, va dritto alle emozioni ed utilizza modalità come spettacoli teatrali e workshp ad alto impatto. L'obiettivo è quello di catturare attenzione.