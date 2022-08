Saipem e Quantafuel, intesa per soluzioni di riciclo rifiuti plastici

Lunedì 29 Agosto 2022, 08:00







(Teleborsa) - Saipem e Quantafuel ASA hanno firmato un memorandum d'intesa per collaborare all'industrializzazione e alla costruzione di impianti di riciclo chimico di rifiuti plastici basati sulla progettazione e la tecnologia di processo sviluppati da Quantafuel.



Questo protocollo d'intesa - spiega una nota congiunta - consente a Saipem di commercializzare e realizzare a livello globale, con la licenza della tecnologia Quantafuel, impianti industriali di pirolisi. Tale processo termochimico converte i rifiuti plastici solidi in prodotti liquidi o gassosi riutilizzabili come combustibili o materie chimiche per il riciclo delle materie plastiche.