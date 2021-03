31 Marzo 2021

(Teleborsa) - Saipem e Hyperion Systems Engineering si alleano per creare Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd, impresa a controllo congiunto con sede a Cipro.

La nuova società fornirà servizi di consulenza e di ingegneria altamente specializzati per i settori dell'energia e delle infrastrutture nel Mediterraneo orientale. La società offrirà supporto ai clienti che desiderano incrementare le loro attività nella regione fornendo soluzioni innovative, sostenibili e a basso impatto ambientale aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi in ambito di transizione energetica.

Grazie a un ampio portafoglio di prodotti basato sulle tecnologie e sulle competenze di Saipem e Hyperion, la nuova società ambisce a sviluppare relazioni forti e durature con clienti, partner e stakeholder locali.

Luca Brunetto, Head of Business Development and Commercial Strategies di XSIGHT, la divisione di Saipem dedicata ai servizi di definizione dei progetti, ha commentato: "La nuova società consente a Saipem di consolidare la propria presenza nell'area Eastmed e di contribuire allo sviluppo dei progetti regionali. La partnership con Hyperion, azienda con molti anni di attività e una profonda conoscenza del contesto locale, crea le basi per cogliere nuove opportunità di business e accresce la nostra capacità di fornire servizi in un mercato strategico quale il Mediterraneo orientale".

Symeon Kassianides, Presidente e CEO di Hyperion Group, ha affermato: "Il nostro obiettivo è quello di creare un importante centro di servizi nella regione, che coniughi la vasta e preziosa esperienza di Saipem con il pluriennale successo di Hyperion nella fornitura di soluzioni avanzate e di ingegneria specializzata. La costituzione di questa società consente inoltre di fare un importante passo avanti nel rafforzare la posizione di Cipro come hub di ingegneria e servizi nel Mediterraneo orientale".

Stavros Spanos, CEO ad interim di Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd, ha aggiunto: "Siamo entusiasti della creazione di Saipem-Hyperion Eastmed Engineering Ltd. Siamo già pronti a partire e abbiamo iniziato ad esplorare iniziative specifiche".