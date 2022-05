Saipem e Havfram, potenziale cooperazione in business eolico offshore

(Teleborsa) - Saipem, Havfram Holding AS (società norvegese attiva nell'eolico offshore) e HVAS Invest Kappa AS (una holding company controllata da HitecVision, investitore privato attivo nel settore degli idrocarburi) hanno sottoscritto un accordo non vincolante per valutare una potenziale cooperazione nel settore dello sviluppo e della costruzione di parchi eolici offshore. L'obiettivo condiviso, spiega una nota, è quello di costruire una proposta di valore congiunta attraverso l'integrazione di un più ampio spettro di servizi di costruzione e operativi, basata sulle reciproche aree di competenza ed expertise delle parti.

La collaborazione tra Havfram, società controllata da HitecVision e Saipem si baserà, da un lato, sul modello agile e l'esperienza consolidata di Havfram nell'installazione di impianti offshore e dall'altro, sulle capacità, competenze ed asset di Saipem per l'esecuzione di progetti eolici EPCI.

La società italiana di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture afferma che il progetto è coerente con il Piano Strategico 2022-2025, "in quanto volta a rafforzare la proposizione di valore di Saipem per il mercato eolico, individuando nuove e più profittevoli modalità esecutive, organizzative e gestionali attraverso anche l'integrazione di mezzi navali di ultima generazione quali i Jackup". Erano stati i ritardi nel progetto di una centrale eolica a portato l'azienda a lanciare un profit warning a gennaio.

Le tre società hanno sottolineato che è prevista la costituzione di un team congiunto che approfondirà gli aspetti tecnici, organizzativi, finanziari e valutativi della possibile cooperazione per arrivare, sussistendone le condizioni, alla definizione di dettaglio del modello di business e del relativo accordo entro la fine del terzo trimestre dell'esercizio in corso.