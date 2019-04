Saipem e Fondazione LHS, insieme il 28 aprile per Giornata Mondiale Salute e Sicurezza su Lavoro

Ultimo aggiornamento: 16:49

(Teleborsa) -, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro,Il roadshow #ILS19 punta a realizzare, che possano contribuire a veicolare efficacemente un nuovo valore di prevenzione.che smuova le coscienze e porti a un cambiamento culturale. Il roadshow è quindi certamente un momento importanteLa lista degli eventi del roadshow #ILS19 è in costante aggiornamento.di quelli finora registrati, con tutti i dettagli e le informazioni per prendervi parte.: sono queste le attività proposte dal movimento.. Sono previste visite guidate, esercitazioni e attività di edutainment che non di rado vedono il fondamentale coinvolgimento di forze locali, comeDi grande impatto sono poi gli eventi che, fa tappa in molte città dove lo scorso anno si sono verificati incidenti mortali sul lavoro;, tra cui la partecipazione di tanti Ambassador alleDa segnalare, infine, un dato importantissimo:Chiunque può aderire al movimento e, affinché il nuovo modo di comunicare salute e sicurezza diventi, da iniziativa eccezionale, abitudine costante.Come sempre, per agevolare il compito di coloro che abbracciano questo grande scopo,, che aggregano Ambassador della stessa area geografica e che consentono di diffondere a livello locale la filosofia e le risorse del movimento. Il movimento, nato nel 2015, è coordinato dalla Fondazione LHS, Ente no profit creato da Saipem per diffondere la cultura della sicurezza in Italia., il più grande evento nazionale sulla leadership in salute e sicurezza. Un risultato straordinario, che ha dimostrato come l'interesse per una nuova modalità di approccio a queste tematiche sia sempre più forte.