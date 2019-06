© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Sicuramente ci sono tutti gli ingredienti necessari affinché la Nigeria diventi uno dei tre maggiori esportatori di Gnl al mondo. Questo potenziale, tuttavia, necessita di essere liberato poiché l'ultimo progetto Gnl è stato Nlng Train Six, dopo il quale diversi progetti potenziali di Gnl sono stati accantonati prematuramente". È quanto afferma i"Poiché la Nigeria – continua Coratella – è sempre più desiderosa di sbloccare le sue numerose opportunità e diversificare le sue entrate, al fine di migliorare l'attuale deficit infrastrutturale,attraverso la quale questo obiettivo può essere raggiunto"., grazie all'opportunità che ci è stata concessa di contribuire allo sviluppo di diverse infrastrutture oil&gas anche in remote località della Nigeria. La nostra priorità è il Gnl eCon l'investimento nello sviluppo del più grande e moderno cantiere di produzione in Africa occidentale, Saipem – spiega Coratella – ha un posizionamento unico per rimanere un attore dominante nel settore nigeriano dell'oil&gas e per costruire la base infrastrutturale necessaria a sostenere lo sviluppo della Nigeria".(un progetto per l'espansione dell'impianto Nlng già esistente sull'isola di Bonny, ndr.), per il quale stiamo realizzando l'ingegneria di base e che speriamo possa essere l'inizio della ripresa dei progetti di sviluppo del Gnl in Nigeria" ha aggiunto Coratella parlando di come Saipem vede il mercato nigeriano e di quale sia la strategia della società per rafforzare le proprie quote di mercato nel Paese. Commentando lail Manager ha affermato cheCoratella ha sottolineato, infine, come laPer il Coo stiamo, infatti, "affrontando unain cui il gas svolge un ruolo fondamentale come veicolo della transizione per consentire alle energie rinnovabili di essere sempre più dominanti". Il futuro di Saipem, ha concluso il manager, "passa attraverso questa transizione e sarà sempre più focalizzato nel fornire soluzioni ai nostri clienti per ridurre la loro carbon footprint. Infatti, la maggior parte dei nostri clienti ha adottato piani ambiziosi per l'abbassamento delle emissioni di anidride carbonica, con l'obiettivo di raggiungere una carbon neutrality dei loro impianti". Saipem, ha aggiunto, "si impegna a diventare il partner ideale nella fornitura di soluzioni ibride, integrando le energie rinnovabili e consentendo una riduzione tangibile delle emissioni di carbonio.